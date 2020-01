A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Yoğun maç trafiği herkes için sıkıntı"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Letonya ve Ukrayna maçlarını kazanmanın, en büyük hedefleri olduğunu dile getirdi. FIBA ile EuroLeague\'in yoğun maç takvimini de eleştiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Yeni sistem, herkes için sıkıntı yaratıyor. Bu sıkışık dönemlere maçlar koymak bence iki tarafın basketbol adına verdiği bir zarar gibi gözüküyor\" diye konuştu.

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 2019 yılında Çin\'de düzenlenecek Dünya Kupası\'na katılabilmek için eleme karşılaşmalarında 24 Kasım Cuma günü Bursa\'da Letonya\'da ile, ardından 26 Kasım Pazar günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak. Pazartesi günü maçın oynanacağı TOFAŞ Spor Salonu\'nda ilk çalışmasını yapan milli takımda hazırlıklar bugün de devam ederken Başantrenör Ufuk Sarıca önemli açıklamalarda bulundu.

\"İKİ MAÇI DA KAZANMAK EN BÜYÜK ARZUMUZ\"

Letonya ve Ukrayna maçlarının zor geçeceğine işaret eden Başantrenör Ufuk Sarıca, \"Çok yoğun devam eden bir sezonun içinde önemli maçlar oynuyoruz. Sonuçta tabii ki hem Bursa\'da oynayacağımız maç, hem Ukrayna\'da pazar günü oynayacağımız maç kolay maçlar değil. İkisini de kazanmak en büyük arzumuz, en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı başlattık. Çok bir vaktimiz yok. Yapacağımız 3 günlük antrenman var ama takımımızın o enerjisi ve iyi niyetiyle beraber 2 maçı da kazanmak en büyük hedefimiz\" dedi.

\"YAŞ ORTALAMAMIZ DÜŞMÜŞ DURUMDA\"

Bursa\'da çok coşkulu, dolu bir salonda maç oynayacaklarına emin olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, \"Uzun zamandır Bursa\'da milli maç oynamıyoruz. Burada ilgi çok olacaktır. Şu an kadromuzda bulundurduğumuz oyuncularda yaş ortalamamız çok daha düşmüş durumda, çok daha genç arkadaşlarımız var. Gerçekten dinamizmi çok yüksek, enerjisi yüksek arkadaşlar var. 25 galiba yaş ortalamamız, hep bir takım dezavantajlardan bahsediyoruz ama bu da bizim enerji ve sahadaki oyunumuz olarak bize pozitif olarak dönecek şeylerden bir tanesi. Bunu tabii ki buradaki Türk taraftarıyla birleştirip inşallah kazanmaya giden enerjiyi yaratacağız\" diye konuştu.

MAÇ TEMPOSU ZARAR VERİYOR

FIBA ile Euroleague\'in organizasyonlarında yaşanan sıkışık maç temposunda kulüp ve Milli takımların sıkıntılar çektiğine de değinen Ufuk Sarıca, yeni sistemi doğru bulmadığını kaydetti. \"Herkesin burada farklı hikayeleri var\" diyen tecrübeli çalıştırıcı, \"Her tarafa baktığınız zaman hak verebileceğiniz pozisyonu var. Oyuncular bir kere haklı, kulüpler, milli takım yetkilileri, federasyon da haklı. En iyi oyuncularla en iyi takımlarla sahada olmak istiyor ama bu sıkışık dönemde buralara maçlar koymak bence iki tarafın basketbol adına verdiği bir zarar gibi gözüküyor. Sonuçta baktığınız zaman hazırlık süreci de çok az. Bizimki de devamlılığı olan, yani 3-4 seneden beridir beraber olan bir takım olursunuz o zaman bir avantajınız olabilir ama böyle bir pozisyon da yok. Baktığınız zaman Avrupa şampiyonasında olmayıp bugün olan 6-7 tane oyuncumuz var. Hepsi çok gençler. Bunlar hep basketbola sıkıntı getiren hadiseler. Bence bunun, iki tarafın anlaşmasıyla çözümlenmesi gerekiyor. Yoksa basketbol daha fazla zarar görecektir\" ifadelerini kullandı.

SARICA\'DAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Söz konusu maç temposunun yoğunluğuna çözüm olarak da bir öneri sunan Ufuk Sarıca, \"Lig içinde açılan pencerede eğer, takvimi ve programı oturtabilirseniz, milli takımda çalışmak için oyunculara kulüplerinden buraya gelmek için maçın haricinde bir süre verirseniz, o zaman belki sezon uzar ama daha sağlıklı bir programla çözülebilir veya eski sisteme gitmek lazım diye düşünüyorum. Belki o zaman ligler bittikten sonra ama sonuçta bu yapılan sistem, herkes için bir sıkıntı yaratıyor. Oyuncular bir kere karar vermek durumunda bırakılıyor. Bence bu, en büyük sıkıntı. Bizler burada Milli Takımı en iyi oyuncularla temsil etmek istiyoruz, seyredenler de öyle. Bu baktığınız zaman, bence program olarak anlaşılması gereken bir yer. Konuşup daha iyi programlanması gereken bir nokta\" ifadelerini kullandı.

\"LETONYA EN TEHLİKELİ TAKIM\"

A Milli Basketbol Takımı\'nın son durumuyla ilgili bilgiler veren Ufuk Sarıca, \"Şu an bir sıkıntımız yok. Çok da istekli, arzulu çalışıyor arkadaşlarımız. Ben onların hepsine çok güveniyorum. Yarın ve perşembe yapacağımız birer antrenman var, cuma günü de umut ediyorum ki burada güzel bir atmosferde Letonya\'yı yenerek başlayacağız. Letonya maçı da çok önemli çünkü bizim için. Letonya, grubun en tehlikeli takımı gibi gözüküyor. Bu var olan sistem, bazı eksiklikleri herkes için getiriyor. Letonya\'nın da bazı oyuncuları kadrosunda yok. Fakat şu an hali hazırda baktığınız zaman açıkladıkları 14 kişilik kadroda yanılmıyorsam, Rusya\'yı da sayarsak 7 tane oyuncusu yurtdışında oynayan özellikle İspanya\'da oynayan oyunculara sahipler. Bu bakımdan biraz daha avantajlılar. Ukrayna, Avrupa şampiyonası oynadığı kadro ile devam eden eksiği olmayan bir takım onlar da o bakımdan, bir artıya sahipler. Bizim Dünya Kupası\'nda olabilmek, en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda da ilk grup maçlarında bütün maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız, hedefimiz bu\" açıklamasını yaptı.

