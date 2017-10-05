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Spor

A Milli Takım, Antalya'daki hazırlıklarını tamamladı     

ANTALYA-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir'de İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam saat 18

05 Ekim 2017 00:31

ANTALYA-(DHA) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri\'nde 6 Ekim Cuma günü Eskişehir\'de İzlanda\'yı konuk edecek A Milli Takım, Antalya kampındaki hazırlıklarını bu akşam saat 18.15\'te basına kapalı olarak yapılan antrenmanla tamamladı.
Futbolcuların son derece motive ve hırslı gözüktüğü idmanın son bölümlerinde yapılan şut çalışması neşeli anlara sahne oldu. Antrenmanı TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi.
A Milli Takım kafilesi, yarın saat 11.00\'de özel uçakla Antalya\'dan Eskişehir\'e geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 18.15\'te Eskişehir Yeni Stadyum\'da düzenlenecek basın toplantısına katılacak. Bu toplantının ardından A Milli Takım, stadyumda saat 18.45\'te İzlanda maçının son provasını yapacak.
 

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