A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!

İşte Türkiye A Milli Takım'ın İrlanda ve Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu...
Kaleciler: Okan Kocuk (İstanbulspor), Serkan Kırıntılı (Konyaspor), Volkan Babacan (Başakşehir)
Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Kaan Ayhan (F.Düsseldorf), Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (B.Dortmund), Serdar Aziz (Galatasaray), Uğur Demirok (Trabzon), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ömer Bayram (Akhisar)
Orta saha: Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür (Trabzon), Cengiz Ünder (Roma), Emra Mor (Celta Vigo), Serdar Gürler (Osmanlıspor), Emre Akbaba (Alanya), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş) Selçuk İnan (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)
Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Villarreal)