A Milli Takım 565. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile yarın Konya'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup beşinci hafta maçıyla 565. kez sahaya çıkacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 296'sı resmi, 268'i özel 564 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 220 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 818 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 564 karşılaşmanın 484'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Lucescu dönemindeki 16. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 7'si resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.

Türkiye ile İsveç 12. kez karşılaşacak

İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı.

Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.

Son maçta büyük geri dönüş

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90+2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.

İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.