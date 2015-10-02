A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-2 yenerek, yarı finale yükseldi.

Hürriyet'in haberine göre, "Filenin Sultanları", Hollanda ve Belçika'nın ev sahipliğinde 29'uncusu gerçekleştirilen turnuvanın çeyrek finalinde Almanya ile Belçika'nın Anvers kentinde karşılaştı.



Mücadelenin ilk setine iyi başlayan Türkiye, Neriman ve Gözde'nin başarılı blok ve sayılarıyla ilk teknik molaya 8-6 önde gitti. Güzel oyununu molanın ardında da sürdüren ay-yıldızlı ekip, 8 sayıya karşılık sadece 3 sayı verdiği Almanya karşısında ikinci teknik molayı 16-9 önde tamamladı. Almanya'nın farkı kapatma çabalarına Gözde, Polen ve Neriman'ın sayılarıyla karşılık veren Türkiye, seti 25-20 kazandı.





Gözde, Eda ve Kübra'nın bloklarıyla ön plana çıktığı maçın ikinci setinin başında rakibine oranla daha üstün olan Türkiye, ilk teknik molaya 8-3 önde gitti. Rakibinin savunmadaki hatalarından da yararlanarak etkili olmaya başlayan Almanya, Kozuch, Brinker ve Brandt'ın sayılarıyla farkı kapatarak, ikinci teknik molayı 16-12 önde bitirdi. İkinci setin son bölümlerinde Neriman, Gözde ve Hande'nin sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan Türkiye'nin bu çabası sonuç vermeyince Almanya, ikinci seti 25-21 alarak, durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü setin ilk bölümlerinde Gözde'nin başarılı savunmasının yanı sıra Neriman, Eda, Büşra ve Hande'nin sayılarla oyunda yeniden üstünlüğü ele geçiren Türkiye, ilk teknik molaya 8-5 önde gitti. Molanın ardından Türkiye'nin savunma hatalarından istifade ederek bir ara 5 sayıya çıkan farkı kapatan Almanya, öne geçti ve ikinci teknik molayı 16-14 ileride tamamladı. Etkili oyununu setin son bölümlerine de taşıyan Almanya, farkı açarak üçüncü seti 25-20 kazandı ve maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

Dördüncü sete daha baskılı başlayan Türkiye, Eda, Naz, Hande ve Kübra'nın sayılarıyla ilk teknik molaya 8-5'lik üstünlükle gitti. Milliler, aranın ardından bireysel savunma hataları yüzünden geriye düştü ancak Neriman ve Hande'nin sayılarıyla ikinci teknik molaya da 16-14 önde girmeyi başardı. Son bölümde Almanya'nın farkı kapatma çabalarına Neriman, Gözde, Eda ve Hande'nin sayılarıyla karşılık veren "Filenin Sultanları", 4. seti 25-23 kazanarak, durumu 2-2'ye getirdi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın final setinde savunma ve hücumda daha etkili olan Türkiye, Neriman, Gözde, Hande ve Kübra'nın sayılarıyla seti 15-12, maçı da 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi.