A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nın 2019 Avrupa Şampiyonası eleme grubunda Estonya ve Polonya ile yapacağı maçlar öncesi aday kadrosu açıklandı.

6 Kasım Pazartesi günü İstanbul\'da kampa girecek olan A Milli Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası\'na katılım hakkı elde edebilmek için B Grubu\'ndaki ilk iki maçında 11 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Estonya ve 15 Kasım Çarşamba günü Ankara\'da Polonya ile karşılaşacak.

Başantrenör Ekrem Memnun\'un belirlediği 15 kişilik aday kadro şöyle;

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (BOTAŞ), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), Hülya Çoklar, Merve Aydın (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi).

İSTANBUL / DHA