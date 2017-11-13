A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Işıl Alben kadrodan çıkartıldı

ANKARA, (DHA)

2019 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası\'na katılmayı hedefleyen A Milli Kadın Basketbol Takımı\'nda, 15 Kasım Çarşamba günü Ankara\'da oynanacak Polonya maçı öncesi Işıl Alben kadrodan çıkartıldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Zeynep Gül Ene, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Işıl Alben\'in durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"A Milli Kadın Takım sporcumuz Işıl Alben\'in Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu\'nun 12 Kasım Pazar günü verdiği rapor sonucunda 15 Kasım Çarşamba günü oynanacak Polonya karşılaşmasında da kadrosundan çıkartılmasına karar verilmiştir. Işıl, 11 Kasım Cumartesi günü oynadığımız Estonya maçında da Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu\'nun verdiği rapor sonucunda kadroda yer almadı. Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletir biran önce tekrar parkelerde görmeyi temenni ederiz.\"