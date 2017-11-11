2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu ilk maçında, A Milli Kadın Basketbol Takımı, Estonya'yı 81-56 mağlup etti.



TTU Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleye Olcay Çakır Turgut, Ayşe Cora, Bahar Çağlar, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvorth beşiyle başlayan milliler, ilk periyodu 21-15 önde tamamladı. 2'nci periyotta da oyunun kontrolünü rakibine bırakmayan Potanın Perileri, devreyi 49-27 ile geçti.

3'üncü periyotta vites artıran Milli Takım, mücadelenin son bölümüne 63-44 üstün girerken, mücadeleden de 81-56'lık galibiyetle ayrıldı.



Maçı, Türkiye Cumhuriyeti Tallin Büyükelçisi Hayriye Kumaşçıoğlu, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti.



Türkiye, grubundaki ikinci maçında 15 Kasım Çarşamba günü Ankara'da Polonya ile karşı karşıya gelecek.