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Spor

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA) A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim'de Rize'de Bosna-Hersek'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim'de Rusya'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı

05 Ekim 2018 15:51

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı\'nın 11 Ekim\'de Rize\'de Bosna-Hersek\'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim\'de Rusya\'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat
DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram
ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı
FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

(FOTOĞRAFLI)

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