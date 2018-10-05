A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL,(DHA)

A Milli Futbol Takımı\'nın 11 Ekim\'de Rize\'de Bosna-Hersek\'le oynayacağı özel maçın ve 14 Ekim\'de Rusya\'yla deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:

KALECİ: Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Ersoy, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

ORTA SAHA: Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Berkay Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı

FORVET: Cenk Tosun, Enes Ünal

(FOTOĞRAFLI)