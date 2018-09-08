A Milli Futbol Takımı'nda İsveç maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde antrenman yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Rusya maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların katılmadığı, bu oyuncuların, kamp yapılan otelin fitness salonunda yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmana katılan futbolcuların ise dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Milli takım kafilesi, bugün öğleden sonra uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İsveç'in başkenti Stockholm'e gidecek.