A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Rusya maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.



Teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Adler Antrenman Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alan oyunları ve çift kaleli taktik çalışma ile devam etti. Sonrasında gerçekleştirilen şut çalışması ile antrenman sona erdi. Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de takip etti.



Türkiye yarın akşam TSİ 19:00'da UEFA Uluslar Ligi B ligi 2'nci Grup mücadelesinde Rusya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.