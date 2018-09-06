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Spor

A Milli Futbol Takımı, Rusya maçının hazırlıklarını tamamladı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - TRABZON / DHA A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2

06 Eylül 2018 23:31

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN - TRABZON / DHA

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup\'ta Rusya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi\'ndeki Medical Park Stadı\'nda, teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açıldı. Yağmur altında gerçekleştirilen idmanın basına açık bölümünde koşu ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, taktik çalışmaların ardından tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan görüntüler

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