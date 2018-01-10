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Spor

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçı oynayacak

İSTANBUL / DHA A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile bir hazırlık maçı yapacak

10 Ocak 2018 15:06

İSTANBUL / DHA

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası\'nın ev sahibi Rusya ile bir hazırlık maçı yapacak. Rusya\'da 5 Haziran 2018 Salı günü yapılacak karşılaşmanın yeri ve saati daha sonra açıklanacak.
Türkiye ile Rusya, SSCB dönemi dahil A Milli Takımlar düzeyine bugüne kadar toplam 18 kez karşı karşıya geldi.
Ay-Yıldızlılar 3 galibiyet alırken, rakip takım 14 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir maç ise berabere bitti. Türkiye\'nin 8 golüne Rusya, 32 golle karşılık verdi.
İki takım, son kez 31 Ağustos 2016 tarihinde özel maçta Antalya\'da karşılaşmış ve 0-0 berabere kalmıştı.
Milli Takımımız, 23 Mart\'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 28 Mayıs 2018\'de İran ile Türkiye\'de birer hazırlık maçı daha yapacak.

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