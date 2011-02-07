-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI SİGORTALANIYOR İSTANBUL (A.A) - 07.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu, uzun süredir üzerinde durduğu milli takım futbolcularının sigortalanması çalışmasını tamamladığını, İngiliz HCC-Houston Casualty Company ile anlaşıldığını açıklandı. Federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz şirketi tarafından yapılacak sigortanın, oyuncuların (A) Milli Futbol Takımı kampında olduğu tüm dönemi kapsadığı bildirildi. Federasyonun milli takım futbolcularına sağladığı bu sigorta ile hem kulüplerinin hem de futbolcularının haklarının gözetildiği ifade edilen açıklamada, ''Profesyonel futbolcu geçici sakatlık teminatı, futbolcuların sabit ücretlerini hem de maç başı ücretlerini kapsıyor. (A) Milli Takım kadrosunda yer alan oyuncular, kamp dönemi sırasında yaşayacağı sakatlık karşılığında, sahadan uzak kalacağı dönem boyunca kontratında yazılı olan maç başı ücretini alabilecek. Bu dönemde kulübünün oyuncuya vermesi gereken garanti parayı da yine TFF ödeyecek. 1 yıl boyunca geçerli olacak poliçede, futbolcuların kulüpleri ile olan kontrat şartları esas alınacak ve hasar ödemeleri bu şartlara göre gerçekleştirilecek'' denildi. Sigorta uygulamasının, 9 Şubat Çarşamba günü Güney Kore ile yapılacak özel maç için yapılan kampla birlikte başlatıldığı belirtildi.