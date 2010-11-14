-(A) MİLLİ FUTBOL TAKIMI HOLLANDA YOLCUSU İSTANBUL (A.A) - 14.11.2010 - (A) Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Hollanda ile yapacağı özel maç için yarın bu ülkeye gidecek. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından belirlenen aday kadroya davet edilen oyunculardan kulüp takımlarıyla lig maçlarını oynayanlar, bugün saat 17.00'den itibaren İstanbul Swissotel'de toplanmaya başlayacak. Milli takım kafilesi yarın saat 11.00'de uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek. Wyndham Apollo Hotel'de konaklayacak (A) Milli Takım, ilk çalışmasını aynı gün TSİ 20.00'de Amsterdam Olimpiyat Stadı'nda yapacak. Bu idmanın 15 dakikalık bölümü medya mensuplarına açık tutulacak. (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, 16 Kasım Salı günü TSİ 19.30'da Amsterdam Arena'da maçla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. TSİ 20.00'de ise milliler stadyumda özel maçın son çalışmasını yapacak. İdman, 15 dakika süreyle basına açık olarak gerçekleştirilecek. Amsterdam Arena'da çarşamba günü oynanacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasını Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Viktor Kassai yönetecek. -ADAY KADRO- (A) Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink tarafından Hollanda maçı aday kadrosuna davet edilen sporcular şunlar: Kaleciler: Volkan Demirel (Fenerbahçe), Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor), Ufuk Ceylan (Galatasaray) Savunma oyuncuları: Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Sabri Sarıoğlu, Servet Çetin (Galatasaray), Serdar Kesimal (Kayserispor), İbrahim Öztürk (Bursaspor), Ersan Adem Gülüm, İsmail Köybaşı (Beşiktaş), Gökhan Süzen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Orta saha oyuncuları: Hamit Altıntop (Bayern Münih), Yekta Kurtuluş (Kasımpaşa), Selçuk İnan, Engin Baytar (Trabzonspor), Yiğit İncedemir (Manisaspor), Orhan Gülle (Gaziantepspor), Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Mehmet Ekici (Nürnberg), İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Hücum oyuncuları: Batuhan Karadeniz (Eskişehirspor), Burak Yılmaz, Umut Bulut (Trabzonspor), Kazım Kazım (Fenerbahçe)