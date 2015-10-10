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Spor

A Milli Futbol Takımı, Çek Cumhuriyeti maçına siyah bantla çıktı

TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu

10 Ekim 2015 23:12

2016 Avrupa Şampiyonası elemlerinde Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'yla karşılaşan A Milli Futbol Takımı, Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekeleşen patlamada hayatını kaybedenler için maça siyah bantla çıktı.

Milli Takımlar resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 9. maçında bugün Çek Cumhuriyeti ile deplasmanda oynayacak mücadeleye siyah bantla çıkılacağı duyuruldu. Prag şehrindeki Letna Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunulacak.

 

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