A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Milenkoski:"İlk hedef Hollanda"

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi: \"Madalyayı çok istiyoruz\"

Milliler, Medya ile Buluştu

Hakan TARHAN, İstanbul DHA

A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesinde Hidiv Kasrı\'nda düzenlenen kahvaltıda, medya ile biraraya geldi.

Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Sayıner, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, A Erkek Milli Takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve medya mensupları katıldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Joshko Milenkoski, 25 Ağustos\'ta başlayacak 2017 Avrupa Şampiyonası\'na iyi hazırlandıklarını söyledi.

Milli takımın Makedon antrenörü Milenkoski, Polonya\'da 25 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Milli takımın başında olduğum için çok mutluyum. Bazı aksaklıklar yaşadık, oyuncularımız sakatlandı. Oyuncu değişikliklerine gittik. Şu an kadromuzu 14 kişi olarak belirledik. Önümüzde bu senenin en önemli milli takım turnuvası var. Şu ana kadar geçirdiğimiz süreçten memnunum. Yüzde 90\'a yakın hazırlığımızı yaptık ve önümüzde bir hafta daha var. Hollanda\'yla oynayacağımız ilk maçın sonucu önemli.\"

Arslan Ekşi: \"Madalya istiyoruz\"

A Milli Erkek Voleybol Takımı\'nın kaptanı Arslan Ekşi ise Avrupa Şampiyonası\'nda madalya alabileceklerini dile getirdi. İlk hedefin gruptan çıkmak olduğunu vurgulayan Arslan, \"Neden bir madalya olmasın, daha güzel şeyler olmasın. Bunu çok istiyoruz. Önemli olan turnuva havasına ilk maçtan girip, bunu devam ettirmek.\" dedi. Hollanda maçının önemine dikkati çeken tecrübeli voleybolcu, \"Çok iyi takım olduklarını kanıtladılar. Takım olarak her şeyin bilincindeyiz. Hollanda kilit maç. Fransa ve Belçika bizim üstümüzde ama Hollanda bizim dişimize göre bir

takım. İtalya, Çekya ve Slovakya\'nın olduğu grupla çapraz eşleşmeye gireceğiz. Bu da bizim için bir avantaj\" değerlendirmesinde bulundu.

ÜSTÜNDAĞ: \"Allah yardımcınız olsun\"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ da milli oyuncularla yaptığı kısa toplantıda, beklentilerini dile getirerek, \"Artık top sizlerde. Tüm

Türkiye size inanıyor. En iyi başarıyı orada alacaksınız. Ülkemize güzel günler yaşatacaksınız. Allah yardımcınız olsun\" ifadelerini kullandı.

Polonya\'da yapılacak 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi medya ile biraraya gelmekten mutlu olduklarını belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ \"Konumuyla, manzarasıyla, 110 yıllık tarihe sahip, eşsiz mekanda bizi ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BELTUR\'a çok teşekkür ederiz. Salı günü Polonya\'ya gidecek Milli Takımımız\'ı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor. Grup birincisi doğrudan çeyrek finale çıkarken ikinci ve üçüncüler bir tur daha oynayacak ve bu turun galibi çeyrek finale yükselecek. Grup dördüncüleri ise elenecek. Bizim de öncelikli hedefimiz ilk üçte yer alarak şampiyonaya devam etmek. Federasyon olarak, Milli Takımımız\'ın her maçta, son sayıya kadar savaşacağına inanıyor, tüm ekibe başarı ve bol şans diliyoruz. Ayrıca Cumartesi gününüzü bize ayırdığınız için tüm medya mensuplarımıza bir kez daha çok teşekkür ederim\" şeklinde konuştu.

2017 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLERİ

25 Ağustos - 3 Eylül 2017, POLONYA

Millilerimiz, 25 Ağustos - 3 Eylül 2017 tarihleri arasında Polonya\'nın ev sahipliği yapacağı 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri\'nde D Grubu\'nda Fransa, Belçika ve Hollanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılarımız karşılaşmalarını Polonya\'nın Katowice şehrinde, 11.500 seyirci kapasiteli Spodek Salonu\'nda oynayacak.

Müsabakaların oynanacağı şehirler: Katowice, Krakow, Szczecin ve Gdansk

GRUP MÜSABAKA PROGRAMI

25 Ağustos 2017 | 18.30 | Hollanda-Türkiye

27 Ağustos 2017 | 18.30 | Türkiye-Belçika

28 Ağustos 2017 | 21.30 | Türkiye-Fransa

