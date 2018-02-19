A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın medya günü düzenlendi

Başantrenör Ufuk Sarıca: \"Herkes için zor bir süreç\"

Mustafa AKIN / İSTANBUL, (DHA)

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde İsveç ve Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu\'nda düzenlenen medya günü etkinliğine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile başantrenör Ufuk Sarıca ve basketbolcular katıldı.

SARICA: \"HERKES İÇİN ZOR BİR SÜREÇ\"

Medya gününde açıklamalarda bulunan başantrenör Ufuk Sarıca, iki maçı da kazanarak grupta önemli bir avantaj elde etmek istediklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Her maçın ayrı önemi var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ikinci etaba avantajlı bir durumda başlamak istiyoruz. İkisi de ayrı ayrı düşündüğümüz maçlar. Alacağımız her galibiyetin önemi var. Devamlı sıkışık fikstür tartışılıyor ama artık bu yola girilmiş durumda. Bu kolay değil, herkes için zor bir süreç. Arka arkaya maçlar oynanıyor ama hepimiz burada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mental olarak yorgunluklar oluyor, sonuçta vücut bu tempoya alışmış oluyor. Genç oyunculara sonuna kadar güveniyorum. Onlarla ilgili ümitlerimiz, planlarımız var. Genç oyuncuların ileride çok iyi olacaklarına inanıyorum.\"

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu\'nda oynayacağı İsveç ve Letonya karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı. Ay-yıldızlılar, ısınma ve koşuyla başladıkları idmanda pas çalışması yaptı. Millilerin basına kapalı bölümde ise maçların taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Şubat Cuma günü İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ufuk Sarıca\'nın açıklamaları

- Genel detaylar

Haber Kodu: 180219118