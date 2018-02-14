A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın 23 Şubat\'ta İsveç ve 26 Şubat\'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam, 16 Şubat\'ta İstanbul\'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek. PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular ise, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle;

\"Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Emircan Koşut, A.Buğrahan Tuncer, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, Ege Arar, Berk İbrahim Uğurlu, Metin Türen, J.Metecan Birsen, Barış Ermiş.\"

İSTANBUL / DHA

