A. Hakan Ciner grubuna mı geçiyor?

Hıncal Uluç Sabah’tan kesin ayrılacak, Ahmet Hakan Ciner grubuna geçecek…. Bu iddialar Yenişafak gazetesi yazarı Bekir Hazar’a ait. İşte Hazar’ın bugünkü yazısından alıntı:



Ahmet Hakan Coşkun Turgay Ciner ile ne konuştu? Yoksa Ciner grubuna mı geçiyor?... Onu grup binasından içeri girerken görenler, bu suali soruyor... Ve dahası aldığım çok ciddi duyumlar Doğan grubundan, Ciner Grubuna geçeceği yönünde. Turgay Ciner'in çıkarmaya hazırlandığı gazetenin ilk transfer bombalarından birinin Ahmet Hakan Coşkun olacağını düşünüyorum.



Hıncal Uluç'un da Sabah'tan yeni gazeteye geçeceğine kesin gözüyle bakıyorum. Nereden mi biliyorum?



Niye söyleyeyim?

