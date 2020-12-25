'Adil yargılamayı etkilediği' iddiasıyla sunulan ses kayıtları delil sayılmadı; soruşturmaya yer olmadığına karar verildi

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Türkiye’nin en büyük mutfak eşyası satan şirketlerinden birinden alacaklı olan şirketlerin, haciz süreçlerinde yargının yönlendirildiği iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunduğu avukat Mustafa Doğan İnal için soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, alacaklı olduğunu belirten üç firmanın "Adil Yargılamayı Etkileme ve Tehdit" iddiasıyla yaptığı suç duyurusuyla ilgili dosyayı karara bağladı.

Şikayet edilen Mustafa Doğan İnal'ın avukat olması nedeniyle haklarındaki şikayet dilekçesini inceleyen Özel Soruşturma Bürosu, 14. 12. 2020 tarihli şikayet dilekçesini inceleyerek "ses kayıtlarının hukuka aykırı olarak elde edildiği" gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığına karar verdi.



Savcılık kararında ayrıca "ses kayıtlarının yorumu niteliğindeki yazıların delil olarak kullanılmasının mümkün olmadığı, aynı nedenlerle hukuka aykırı olarak elde edilen ses kaydındaki konuşma ile konuşmaların yorumu niteliğindeki yazı içeriğinin irdelenmesine ve değerlendirilmesine gerek bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

"Soruşturmaya yer olmadığı" kararına giden süreç şöyle işledi:

Bir Fransız şirketi, Türkiye'nin önemli mutfak eşyaları üreten şirketi borçlarıyla devraldı. Alacaklı olan diğer şirketler borçlular hakkında haciz girişiminde bulundu. Bu kapsamda Kent Yangın şirketinin İstanbul 10. İcra Hukuk Mahkemesi' ndeki istihkak davası reddedilince şirket dosyayı istinafa taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Hukuk Dairesi'nin önüne gelen dosya ile ilgili alacaklı şirketler dosyalarının manipüle edildiği duyumunu aldı ancak o aşamaya ilişkin ellerinde delil yoktu.

Ancak yargıya müdahale edildiğini ortaya koyduğu iddia edilen ses kayıtları ellerine geçti. Alacaklı üç şirket suç duyurusunda bulundu.

Savcılık soruşturma dosyasına göre, ses kayıtları sunularak yapılan suç duyurusunda "2018 yılında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı ile odasında, avukat Mustafa Doğan İnal aracılığıyla yapılan görüşmede, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı ile borçları devralan şirket yöneticileri arasındaki görüşmede dosyalarla ilgili hızlı ve etkiye açık işlem yapılmasına yönelik kararlar talep edildiği" iddia edildi.

Bu ses kayıtları iddiaya göre "Fransızlara rapor etmek için çektiği aşikar olan görüşmeye katılan Fransız şirketin Türk CEO'su tarafından verildi. Görüşmede bulunan tüm kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyan avukat Mustafa Doğan İnal'ın 'İstedikleri yere gitsin kaydı versinler, yargıda işler böyle dönüyor' diyerek taraflarına haber gönderdi. Hakkında ayrı inceleme yapılan avukat Koray Söğüt ise haber göndererek alacaklı şirketlerin avukatı Merve Anlaş için "şikayet dilekçesini verdiği anda FETÖ'den içeri alınacak. O yüzden vermesin bu işin arkasında devlet var dedi.

TIKLAYIN: Ses kayıtlarının delil olarak sunulduğu "yargıyı yönlendirme" suç duyurusuna takipsizlik kararı

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın konuyla ilgili çıkan haberlerin ardından Twitter hesabından paylaştığı "kayıtların FETÖ taktikleriyle elde edildiğini" iddia eden sözleri de soruşturma dosyasında yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı işte bu suç duyurusuyla ilgili yargı kararlarına atıf yaparak ses kayıtlarının 'delil' statüsünde olmadığını, yasalara uygun olarak ses kaydının yapılmadığını belirtti ve "Bu nedenlerle, delil olduğu iddiasıyla sunulan bu band kaydının hükme esas alınması Anayasaya, hukukun genel ilkelerine, yasalara aykırıdır ve davada delil olarak kullanılamaz" dedi.

Şikayet edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal hakkındaki iddialarla ilgili soruşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kararın itiraz yolu açık.

Borçları devraldığı söylenen Fransız şirketin yöneticileri hakkındaki suç duyurusuna da aynı gerekçeyle takipsizlik kararı verilmişti.