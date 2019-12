99 yıl sonra iade edildi

T24 - ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kütüphaneden 99 yıl önce alınan kitap iade edildi.



Stanley Dudek adlı kişinin, annesinin eşyalarını elden geçirirken bulduğu "Facts I Ought to Know about the Government of My Country" (Ülkemin Hükümeti Hakkında Bilmem Gerekenler) adlı kitabı, New Bedford halk kütüphanesine bu hafta iade ettiği bildirildi.



1910 yılında kütüphane kitaplarının günlük gecikme bedelinin 1 cent olduğu ve kitap için 361 dolar 35 cent ceza biriktiği, ancak Dudek'ten bu cezayı ödemesinin talep edilmediği belirtildi.