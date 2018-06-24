T24 LogoT24 Logo
Gündem

99 yaşındaki Ahmet Dede, sandığa gitti

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da 99 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu ve gelininin yardımıyla sandığa gidip oyunu kullandı

24 Haziran 2018 18:25

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN’da 99 yaşındaki Ahmet Özer, oğlu ve gelininin yardımıyla sandığa gidip oyunu kullandı.
Ardahan\'da 7 çocuğu, 67 torunu ve torunun çocuğu bulunan Ahmet Özer, Çumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oy kullanmak için oğlu ve gelinin yardımıyla mahalledeki Atatürk İlköğretim Okulu\'na gitti. Görme ve işitme sorunu yaşıyan Ahmet Özer, oğlu ve gelinin yardımıyla okulun merdivenlerini güçlükle çıkarak 1037 nolu sandıkta oyunu kullandı. Bugüne kadar kullandığı oy sayısını hatırlamadığını belirten Ahmet Özer, \"Birinci ve ikinci dünya harbini gördüm. Seçim, vatanımıza hayırlı olur inşallah\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz BAŞLIARDAHAN DHA ARDAHANdaAhmetArdahanDönem Milletvekili Genel SeçimiOkuluBugüneSeçimFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24