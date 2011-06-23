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Dünya

99 YAŞINDA İLK KEZ EVLENDİ ROCHESTER (A.A)

23 Haziran 2011 20:14

-99 YAŞINDA İLK KEZ EVLENDİ ROCHESTER (A.A) - 23.06.2011 - ABD'de "şimdiye kadar doğru kadını bulamadığını" söyleyen 99 yaşındaki adam ilk kez evlendi. İkinci Dünya Savaşı gazisi, New Yorklu emekli posta çalışanı 99 yaşındaki Gilbert Harrick, 5 çocuk büyüten 86 yaşındaki dul Virginia Hartman ile hayatında ilk kez dünyaevine girdi. Harrick, yerel gazetelere yaptığı açıklamada, eşiyle ilk kez 2010 yılında, şu anda her ikisinin de yaşadığı Monroe huzurevinin koridorunda karşılaştığını, o günden sonra da her gün Hartman'ı ziyaret ettiğini söyledi. Huzurevinde Hartman ile aynı odayı paylaşmak istediklerini, ancak kurallara göre bunu yapmaları için evli olmaları gerektiğini belirten Harrick, Hartman'ın evlilik teklifini kabul ettikten sonra 6 Haziran'da dünyaevine girdiklerini ifade etti.

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