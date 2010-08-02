99 çiftçi sigarayı bıraktı, sigortalandı

T24- Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı 750 nüfuslu Serpil Köyü'nde 99 çiftçi, ''Sigarayı bıraktım, sigortaya başladım'' kampanyası çerçevesinde sigarayı bırakıp, tarlalarını sigortalattılar.



Eğirdir Kaymakamı Halil Serdar Cevheroğlu, Serpil Köyü'nde yaşayan 99 kişinin sağlıklarını korumak için sigarayı bıraktıklarını ve sigaradan elde edilen geliri ise tarlalarını güvence altına almak için sigorta yaptırdıklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce İl Genel Meclis Üyesi Veli Gök'ün girişimleriyle ''Sigarayı bıraktım, sigortaya başladım'' kampanyası düzenlediklerini söyleyen Cevheroğlu, ilk uygulamanın Serpil Köyü'nde yapıldığını kaydetti. Son bir aydır çalışmaların yoğunluk kazandığını aktaran Cevheroğlu, vatandaşlara öncelikle sigaranın zararlı olduğunu anlattıklarını ve sigaraya verilen paranın daha yararlı çalışmalarda kullanabileceğini aktardıklarını söyledi.

Bu doğrultuda çiftçilikle uğraşanların ekonomik gelirlerini güvence altına alabilmeleri için sigortayı önerdiklerini söyleyen Cevheroğlu, şunları söyledi:

''Sigaraya verilecek para ile ya kendilerini, ya eşlerini ya da tarlalarını sigortalatmalarını önerdik. Bugün en düşük sigara fiyatı 3, en yüksek ise 7.5 TL. Bunu katladığınızda dev bir rakam karşımıza çıkıyor. Hem kötü alışkanlıktan kurtulmalarını sağlamak hem de kendilerini, mahsullerini koruma altına almalarını sağlamak için böyle bir teklif sunduk ve kabul ettiler.''

Cevheroğlu, 750 nüfuslu köyden 99'unun eşini ya da tarlasını sigortalattığını belirterek, bu uygulamayı daha geniş kitlelere yaymayı planladıklarını bildirdi. Kampanyanın kısa zamanda büyük ilgi göreceğine inanan Cevheroğlu, ''Mantıklı ve yararlı bir kampanya. Hem sağlıklarını hem de tarlalarını koruma altına alıyorlar. Bu yıl doludan dolayı bahçeler zarar gördü, sigortaları olmuş olsaydı ekonomik açıdan sıkıntı yaşamayacaklardı'' diye konuştu.

Serpil Köyü'nde geçtiğimiz Çarşamba günü çevre bilinçlendirme çalışmaları kapsamında sigarayı bırakıp, sigortaya başvuranlara belge verdiklerini söyleyen Cevheroğlu, ayrıca çevre duyarlılığını artırmak için de köy halkına çöp ayrıştırmasını evlerinde yapmaları yönünde bilgilendirdiklerini ve çöp poşeti dağıttıklarını kaydetti.