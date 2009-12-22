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Yaşam

98 yaşında okuma yazma öğrendi

22 Aralık 2009 22:05

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde açılan okuma yazma kursuna giden 98 yaşındaki Bekir Demiral, okumu yazmayı öğrendi.

Uzunköprü Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan okuma yazma kursuna giden ve 1 haftalık kursu başarıyla tamamlayan Bekir Demiral'a, Muradiye Mahallesi Muhtarı Şevki Nalçakan tarafından kurs bitirme belgesi verildi.

Demiral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuma yazma bilmediği için maaşını çekerken sürekli zorlandığını ve bundan sonra bu sıkıntısının sona erdiğini belirterek, ''Devletimiz hep var olsun'' dedi.

Muhtar Nalçakan da Demiral'la birlikte mahallede 15 kişinin okuma yazma kursunu bitirdiği için sertifika aldığını belirtti.

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