-97 YAŞINDAKİ KADINA TECAVÜZ EDEN ZANLI TUTUKLANDI ADANA (A.A) - 13.01.2010 - Adana'da, geçen yılın ekim ayında, tek başına yaşayan 97 yaşındaki kadının evine girip boğazına bıçak dayayarak kulağındaki küpelerini gasbettikten sonra tecavüz ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Alınan bilgiye göre, 7 Ekim 2010 tarihinde, Demetevleri Mahallesi Demetevleri Sokak'ta oturan Ayşe U'nun (97), evine giren bir kişi tarafından bıçakla tehdit edilerek küpelerinin alındığı ve tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını tamamladı. Ekipler, Pozantı ilçesindeki hırsızlık suçundan yakalanan 4 kişi arasında bulunan Mehmet Fatih Ataş'ın Demetevler Mahallesi'ndeki olaya da karıştığını belirledi. Yaşlı kadının tarif ettiği eşkale uyan Ataş'tan (20) kan ve sperm örneği alındı. Olay sonrasında yaşlı kadından alınan sperm örnekleri ile yapılan DNA karşılaştırması sonucu Ataş'ın olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ataş'ın, olay öncesinde kendisiyle aynı mahallede oturan yaşlı kadını bir süre takip ettiği, yalnız kaldığını belirleyince eve girdiği belirlendi. Eve balkondan giren Ataş'ın, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Ayşe U'yu tehdit ederek küpelerini aldığı ve tecavüz ettiği öğrenildi. Çeşitli olaylardan 47 suç kaydı bulunan Ataş'ın, ifadesinde, olay gününü tam olarak hatırlayamadığını söylediği bildirildi. Oğullarının kollarında Emniyet Müdürlüğüne gelen Ayşe U, Ataş'ı da teşhis etti. Polise verdiği ifadede sanığı daha önce de mahallede birkaç defa gördüğünü belirten Ayşe U'nun olayla ilgili şunları söylediği belirtildi: ''Olay gecesi ses üzerine yataktan kalktığımda karşımda sanığı gördüm. Bıçağı boynuma dayayarak, 'kulağını keseyim mi? Küpeleri hemen ver' diye tehdit etti. Küpeleri çıkarıp verdikten sonra da bana tecavüz etti.'' Ayşe U, olay günü sabah saatlerinde kendisini ziyarete gelen oğluna durumu anlatmış, ardından polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Sorgulanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ataş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.