97 sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendi

T24-

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 9 futbolcu ve 1 teknik direktörün de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 97 sanık hakkında, ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'', ''Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanuna muhalefet'' ve ''silahlı tehdit'' suçlarından 1 ile 10 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi.

İddianamede, yasa dışı bahis oynatan ve şike olaylarına karışan şebekenin Diyarbakır, İstanbul, Düzce, Mardin, Batman, Gaziantep, Mersin, Muğla, Antalya, Siirt, Hatay, Şanlıurfa ve Adana'da faaliyet yürüttüğü belirtilerek, ''Bu suç örgütünün haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Hititbet, Eurosportbet, Thebetarena, Betshop, Turkbet, Galaksibet, Quickbet isimli bahis şirketleri ile irtibatlı olarak örgütsel yapı içerisinde spor müsabakalarına yönelik yasa dışı bahis oynattıkları ve şike olaylarına karıştıkları tespit edilmiştir'' denildi.

Söz konusu yasa dışı bahisten kazanılan gelirin örgüt yöneticileri tarafından görevlendirilen örgüt mensuplarınca, alt bayilerden toplandığı ve paranın yurt dışında bulunan örgüt liderleri ve bahis şirketlerine aktarıldığı ifade edildi. Örgüt mensuplarının ayrıca yasa dışı bahisten kazanılan yüksek miktardaki kazancı örgütle bağlantısı olmayan, akrabaları ya da yakın tanıdıkları üzerine gayri menkul ve lüks araç almak suretiyle değerlendirdikleri kaydedilirken, örgütün bu şekilde yılda 50 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği bildirildi.





FUTBOLCULARA 10 BİN LİRALIK SENET İMZALATTILAR





İddianamede, Ekim 2009'da A2 Ligi'nde oynanan Kayserispor-Gaziantepspor maçında şike yapıldığı, şebeke üyelerinin bin lira karşılığında anlaştıkları Gaziantepspor'dan M.Ş, M.K ve S.Ö'ye istedikleri maç sonucunu garantilemek için 10 bin liralık senet imzalattıkları kaydedildi.

Şebeke üyelerinin yasa dışı bahis şirketi üzerinden karşılaşmanın ilk ve ikinci yarısı için Kayserispor'un galibiyetine yüksek miktarlı yasa dışı bahis oynadıkları anlatıldı.





İKİ GOL YERİM





İddianamede, Kayserispor-Gaziantepspor maçı öncesinde Gaziantepspor'dan kaleci M.Ş'nin yaptığı telefon görüşmesinde, ''2-3 gol yerim. Ama bizim i... forvet gol atarsa karışmam'' dediği şebeke üyesinin de ''Sen 2 gol yemeye bak'' diye karşılık verdiği yansıdı.

Karşılaşmanın Kayserispor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandığı ifade edildi.

Yargılamaya önümüzdeki günlerde 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.