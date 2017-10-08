97 milyon dolarlık 22 yat denize indirildi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DÜNYANIN en önemli ultralüks yat yapım merkezlerinden Antalya Serbest Bölge\'de eylül sonu itibariyle 22 lüks yatın yapımı tamamlanarak yurt dışındaki sahiplerine teslim edildi. 22 yatın toplam gelirinin 97 milyon dolar olduğu açıklandı.

Antalya Serbest Bölge\'de 2000 yılında başlayan ve kısa sürede ciddi bir büyüme gerçekleşen ultralüks ve lüks yat imalatı, bu yıl da milyonlarca dolar gelir sağladı. 2000\'li yıllardan eylül sonuna kadarki süreçte 60\'a yakın firma tarafından büyük bölümü ultralüks toplam 361 yat denize indirildi. Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, yapımı tamamlanan yatların uzunluklarının toplamının 6 bin 538 metre olduğunu, satış değeri toplamının ise, 882 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Gürses, bu yıl 4 milyon 611 bin dolar gelirle 14 yatın bakım ve onarımının da tamamlandığını açıkladı.

BU YIL 22 YAT TAMAMLANDI

Bu yılın ilk 9 ayında toplam 518 metre uzunluğunda 22 yatın tamamlandığını belirten Zeki Gürses, “Bu yatların satış geliri toplamı ise 97 milyon dolar. Bu seneki yatlar ağırlıklı Katar, Hollanda, Fransa ve ABD\'ye gönderildi. Müşterilerin tamamı yurtdışından ve 22 tekne sahiplerine teslim edildi\" dedi.

KATAR\'A 7 SAHİL GÜVENLİK TEKNESİ

Bu yıl denize indirilen lüks yatlar arasında, 13 milyon dolar değerinde 46 metre kompozit gövde bir yat bulunuyor. Ayrıca ARES Yatçılık firması tarafından Katar\'a 24-34 metre arasında, özel tasarlanan 7 adet sahil güvenlik teknesi gönderildi. Bir firma da yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmak üzere imal ettiği iki lüks tekneyi Kanada\'ya gönderdi.

YÜZER HAVUZ GELİYOR

ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgede yat çekme ve atma kapasitesinin mevcutta 50 metre ve 500 tonluk yatlara kadar olabildiğine dikkati çekerek, “Bu kapasiteyi 85 metre boy ve 2 bin ton ağırlığa çıkarmak için yüzer havuz alma çalışmalarımızda nihai aşamaya gelindi. Hem daha büyük yatların imalatı hem de yat bakım ve onarımda bölgemizi geliştirmeyi hedefliyoruz\" dedi.



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