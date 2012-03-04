96 ülkelik listede 90'ıncı sırada yer aldık



T24- Birleşmiş Milletler’in hazırladığı “2012 Siyasette Kadın Haritası”, Türkiye’nin siyasetteki kadın ortalamasında son sıralarda yer aldığını ortaya koydu

Milliyet'tin haberine göre, BM Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik’in hazırladığı haritada, başı İskandinav ülkeleri çekti. Haritadan öne çıkanlar şöyle:

- Türkiye, yüzde 14,2 ile kadınların mecliste temsil edilme oranında 143 ülke arasında 88'inci sırada geliyor.

- Listenin başında ise sırasıyla Ruanda (yüzde 56,3) Andorra (yüzde 50), Küba (yüzde 45,2) var. Sadece listenin başındaki 9 ülkede kadının mecliste temsil oranı yüzde 40’ı geçebildi.

- Kadınların kabinede temsil edilme oranlarında ise Türkiye, yüzde 4 oranıyla 96 ülke arasında 90'ıncı sırada yer aldı. Bu sıralamada başı yüzde 52.6 ile Norveç çekti, onu, yüzde 52.2 ile İsveç ve yüzde 50 ile Finlandiya ve İzlanda takip etti.

- Mecliste en az kadın milletvekili oranına sahip bölge yüzde 11.3 ile Arap ülkeleri oldu.

- Listeye göre dünyada sadece 8 ülkede kadın devlet başkanı ve 17 ülkede kadın başbakan var.