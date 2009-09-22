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Spor

96 kiloda Serkan Balcı bronz kazandı

22 Eylül 2009 03:00

Danimarka'nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı'ndan 96 kiloda Serhat Balcı bronz madalya kazandı. 66 kiloda Muhammet İlkhan ise bronz madalya müsabakasında Kazak rakibine yenilerek beşincilikte kaldı.

Milli takımın 96 kilodaki deneyimli sporcusu Serhat Balcı, ilk turda Polonyalı Radoslav Baran'ı 2-0 (4-0/3-0), 2. turda Iraklı Suhail Husseyin'i 2-0 (7-0/6-0) yendikten sonra çeyrek finalde Azeri Khetag Gazyumov'a 2-0 (2-3/0-1) yenildi. Azeri sporcunun yarı final müsabakasını da kazanarak finale yükselmesiyle Serhat Balcı repesajda mücadele etme hakkını kazandı.

Repesajdaki ilk müsabakasında Moldovalı Nicolai Ceban'ı 2-0 (1-0/1-0) yenen Serhat Balcı, bronz madalya müsabakasında da Belarus'dan Ruslan Sheikhau'yu 2-0 (1-0/1-0) yenmeyi başardı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

66 kiloda Muhammed İlkhan ise ilk turu maç yapmadan geçti. İlkhan, 2. turda Kanadalı Haislan Garcia'yı 2-1 (0-1/2-1/1-0), 3. turda Alman Soba Bolaghi'yi 2-0 (2-0/2-0), çeyrek finalde de Moğol Purevjan Unurbat'ı 2-1 (0-1/2-0/1-0) yenmeyi başardı. İlkhan, yarı finalde ise İranlı Kermani Taghavi'ye 2-0 (0-1/0-5) yenilmekten kurtulamadı.

İlkhan, bronz madalya müsabakasında Kazak Leonid Spiridonov'a 2-0 (0-1/0-1) yitirdi ve sıkletinde 5. sırayı aldı.

Şampiyonada yarın Türk Milli Takımı'ndan 60 kiloda Hakkı Ceylan, 84 kiloda Gökhan Yavaşer ve 120 kiloda Recep Kara mindere çıkacak.

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