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Spor

96 kiloda Serhat Balcı finalde İSTANBUL (A.A)

17 Eylül 2011 21:07

-96 kiloda Serhat Balcı finalde İSTANBUL (A.A) - 17.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, serbest stil 96 kiloda Serhat Balcı, Kazak rakibini yenerek finale yükseldi.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda, 41 sporcunun mindere çıktığı 96 kilo mücadelesinde Serhat Balcı, Venezuellalı, Tacikistanlı ve ABD'li rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Balcı, yarı finalde ise Kazak rakibi Taimuraz Tigiyev ile nefes kesen bir müsabaka yaptı.  Maçın ilk devresini 2-0 mağlup kapatan Serhat Balcı, ikinci yarıda da 1-0 geriye düştü. Bu andan sonra kaçak güreşen Kazak Tigiyev'e, hakemler 1 ihtar puanı verdi. İkinci devre 1-1 beraberlikle bitti. Uzatma devresinde Serhat Balcı adeta ''aslan'' kesildi. Üst üste 2 puan alan Balcı'ya, son saniyelerde 1 ihtar puanı verildi. Uzatmayı ve maçı 2-1 kazanan Balcı, bu sonuçla adını finale yazdırdı. Balcı'nın maçı kazanması tüm salonu sevince boğarken, güreş severler Serhat Balcı'yı ayakta alkışladı. Kazak güreşçi ise maç biter bitmez minderden kaçarcasına gitti.  Serhat Balcı, finalde İranlı Reza Mohammad Ali Yazdani ile karşı karşıya gelecek. 

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