95 kilo veren kadın eşiyle ilk kez seks yaptı

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Tualatin kentinde yaşayan Brittani Fulfer, 95 kilodan fazla vererek 178 kiloya indikten sonra eşiyle ilk kez cinsel ilişkiye girdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TLC kanalında yayınlanan "My 600lb Life" adlı programda hikâyesini anlatan Fulfer, 5 yaşında bir aile üyesi tarafından cinsel tacize uğradıktan sonra kendini yemeye vermiş. Sevgilisi Bill ile dünyaevine girdiğinde 178 kilo olan Fulfer, daha sonra 273 kiloya kadar çıkmış.

Aşırı kiloları nedeniyle eşiyle birlikte olamayan 32 yaşında genç kadın, "Evde çıplak dolaşmak istemiyordum, çünkü beni görünce tiksineceğinden ve bir daha bana eskisi gibi bakamayacağından korkuyordum. Bu yüzden de saklanıyordum ve tüm gün hiçbir şey yapmıyordum" dedi. Günün en yorucu bölümünün duş almak olduğunu anlatan Fulfer, ne kadar temizlense de kötü koktuğunu düşündüğünü söyledi.



Tiroid bezini etkileyen bir hastalık geçiren ve 19 yaşında kanser teşhisi konan Fulfer, mide kelepçesi ameliyatıyla kilo vermeyi başardığını anlattı. Sabah yataktan kalkar kalkmaz yemeye başlayan ve gece yatana kadar hiç durmayan Fulfer, kilo verdikten sonra hayatının değiştiğini belirterek, "Artık eşimle birbirimize daha yakınız. Oda arkadaşı gibi değiliz. Yeni evli gibiyiz" dedi.