84 yaşındaki kadından hırsıza not: Evladım lütfen kapıyı açık bırakma

İzmir'de solunum yetmezliğinden 94 yaşında yaşamını yitiren Aliye Türkan Tüzemen’in evine giren hırsıza "Evladım kapıyı açık bırakma lütfen kapat" diye not bıraktığı ortaya çıktı. Tüzemen'in cenazesinden sonra Kuran-ı Kerim'i okumak için açtığında notu gören damadı Yılmaz Kuşkay, kayınvalidesinin notu 10 yıl önce yazdığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, İzmir’de yaşayan Aliye Türkan Tüzemen, solunum yetmezliği sonucu geçen 25 Mart günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erzurumlu işadamı Yılmaz Kuşkay, kayınvalidesi Tüzemen’in oturduğu İzmir’in Hatay semtindeki İnönü Caddesi’nde bulunan Murat Apartmanı’ndaki evinde bulunan Kuran-ı Kerim’in içinde 10 yıl önce hırsıza not yazdığını gördü. Bir bankanın antetli kağıdına kırmızı kalemle ve büyük harflerle yazılan ’Eve hırsızlığa gelene not’ta, Tüzemen şöyle diyor:

"Eve hırsızlığa gelene not. Bak evladım yaşım 84. Ne takım var, ne tutkum. Evimi karıştırma. Şuraya koyuyorum şu parayı. İstersen al, helal olsun. Almazsan Allah razı olsun. Vakit kaybetme oğlum. Güle güle. Evladım kapıyı açık bırakma lütfen kapat. Ben varken de gel buyur. Beraber arayalım, ama sonunda sen mahcup olursun."

Notu bir miktar parayla bırakıyor

Kayınvalidesini Çeşme’deki Çakabey Mezarlığı’nda toprağa verdikten sonra Hatay’daki eve eşi Sevgi Kuşkay ile birlikte geldiklerini belirten Yılmaz Kuşkay, "Kayınvalidem 10 yıl önce Erzurum’a tatile gelirken bu notu yazıyor. Notu o zaman masanın üzerine, bir miktar para ile bırakıyor. Biz de cenazeden sonra Kuran-ı Kerim okumak için açtığımızda o notla karşılaştık. Hırsıza notu görünce şaşırdım. Sosyal paylaşım sitesinde paylaştım. Çok büyük ilgi gördü" diye konuştu.