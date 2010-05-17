94 yaşında mezun oldu

T24- ABD’nin California Eyaleti’nde 94 yaşındaki Hazel Soares üniversiteden mezun oldu.





Habertürk'ün haberine göre, Oakland’da sadece kız öğrencilerin kabul edildiği Mills Üniversitesi’nde sanat tarihi alanında lisans eğitimini tamamlayan Soares, diplomasını törenle aldı.



Önümüzdeki günlerde bir müzede çalışmaya başlayacak olan Soares, ‘’Diplomayı ancak bu yaşımda alabildim. Çünkü çok yoğun bir hayatım oldu. Ancak sonunda başardım. Artık kendimi çok iyi hissediyorum’’ dedi.



Liseden mezun olduktan sonra ekonomik şartlar yüzünden üniversiteye gidemeyen ancak üniversite hayalini hiçbir zaman unutmayan, iki kez evlenen ve altı çocuk yetiştiren Soares bu dönemde hemşire olarak çalışmış. Diploma törenine gelen çocukları, torunları ve torunlarının çocukları, Soares ile gurur duyduklarını söylediler.