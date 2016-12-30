94 derneğin faaliyetleri durduruldu

İçişleri Bakanlığı, "milli güvenliğe tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle 20 ilde 94 derneğin faaliyetlerinin valilikler tarafından durdurulduğunu bildirdi.

Kararın "Olağanüstü Hâl Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak amacıyla" alındığı belirtildi.

Bu derneklerin "42'sinin Fethullah Gülen hareketiyle, 26'sının PKK/KCK ile, 3'ünün DHKP-C ile, 19'unun diğer aşırı sol örgütlerle, 4'ünün IŞİD ile bağlantılı olduğu" kaydedildi.

Doğan Haber Ajansı'na göre (DHA), daha önce 23 Temmuz tarihinde 667 sayılı ve 22 Kasım 2016 tarihinde 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile toplam bin 325 dernek kapatılmıştı.