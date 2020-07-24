93 yaşındaki Nazi toplama kampı gardiyanı, savaşın bitiminden 75 yıl sonra binlerce cinayete yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu

T24 Dış Haberler

Nazi Almanyası'ndaki toplama kamplarından birinde gardiyan olarak görev yapmış 93 yaşındaki adam, binlerce cinayete yardım ve yataklık yapmaktan suçlu bulundu.

Bruno D.'ye ertelenmiş iki yıl hapis cezası verildi.

İnsanların acımasızca katledildiği toplama kampında 1944 ile 1945 yılları arasında görev yapan 93 yaşındaki Bruno, o dönem 17 yaşında olduğu için Hamburg'daki çocuk mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Bruno'yu Stutthof'ta en az 5 bin 232 kişinin öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten suçlu buldu.

Bruno daha önce Nazi kampında görev yaptığını söylemiş, "ancak kendisine bir seçenek sunulmadığını" ifade etmişti.

Fransa, İsrail, Polonya ve ABD'den 40'tan fazla davacı, eski SS memuruna karşı ifade verdi.

2. Dünya Savaşı'nın bitiminden 75 yıl sonra sona eren yargı süreci, bir Nazi memurunun yargılandığı son davalardan biri oldu.

Polonya'nın Gdansk kenti yakınlarında bulunan Stutthof kampında 65 bin kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.