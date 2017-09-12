T24 LogoT24 Logo
Gündem

93 kişinin zehirlendiği Aktaş Köyü'nde yaşam normale döndü (2)

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI Siirt'in Aktaş Köyü'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile

12 Eylül 2017 15:49

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI
Siirt\'in Aktaş Köyü\'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Aktaş Köyü\'nde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
\"Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş Köyü\'nde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç, C.C, A.K isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.’ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlatılan soruşturma devam etmektedir.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

VALİLİK ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI Siirt Aktaş KöyüValilikValiliktenAktaş KöyüSiirt Devlet HastanesiYapılanKurtalanBelediyesininVanasıTedbirKonuSiirt Cumhuriyet Savcılığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24