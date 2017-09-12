93 kişinin zehirlendiği Aktaş Köyü'nde yaşam normale döndü (2)

VALİLİK: ZEHİRLENME KLOR GAZI SIZINTISINDAN KAYNAKLANDI

Siirt\'in Aktaş Köyü\'nde dün akşam yaşanan zehirlenme olayı ile ilgili açıklama yapan Valilik, olayın 3 kişi tarafından köye getirilen klor tankının vanasının açılmasından kaynaklandığını ve konu ile ilgili soruşturma açıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde merkez Aktaş Köyü\'nde meydana gelen klor gazı sızıntısı sonucu 109 kişinin zehirlenme şikayeti ile Siirt Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Olayın öğrenilmesiyle birlikte tüm ilgili kurumlar harekete geçirilerek, Aktaş Köyü\'nde gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan inceleme ve araştırma sonucu, köy halkından C.Ç, C.C, A.K isimli şahıslar Kurtalan İlçe Belediyesinin su deposu mevkiinde buldukları klor tankını alarak köye getirdikleri ve merak sonucu vanasını açtıkları anlaşılmıştır. Vanası açılan tanktan yayılan klor gazından kısa sürede köy sakinleri etkilenmiştir. Tedbir amaçlı tahliye edilen köylüler saat 01.00 sıralarında tekrar köylerine dönmüşlerdir. Şüpheliler C.Ç. ve A.K. yakalanmış olup, C.C.’ye ulaşılmaya çalışılmaktadır. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Savcılığı\'nca başlatılan soruşturma devam etmektedir.\"

