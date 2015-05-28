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Yaşam

93 dolarlık hesaba 2 bin dolar bahşiş

Bahşişi alan garson, 'Bu Anma Günü'nü hiçbir zaman unutmayacağım' notuyla bahşişin fişini sosyal medyada paylaştı

28 Mayıs 2015 01:41

ABD'nin Washington eyaletindeki bir restoranda yemek yiyenbir adam, kendisine servis yapan garsona 2 bin dolar bahşiş bıraktı. Geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı Memorial Day'de (Anma Günü) gerçekleşen olayda, adı bilinmeyen müşteri, 93.23 dolarlık (245 TL) hesap için 2000 dolar (5 bin 280 TL) bahşiş verdi.

Restoranda çalışan garsonun adisyonun fotoğrafını "Bu Anma Günü'nü hiçbir zaman unutmayacağım" notuyla kişisel sosyal medya hesabından paylaşması üzerine ülkede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. 

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