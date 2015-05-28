93 dolarlık hesaba 2 bin dolar bahşiş

ABD'nin Washington eyaletindeki bir restoranda yemek yiyenbir adam, kendisine servis yapan garsona 2 bin dolar bahşiş bıraktı. Geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının son pazartesi günü, önceki savaşlarda yaşamını yitirmiş Amerikalıların anıldığı Memorial Day'de (Anma Günü) gerçekleşen olayda, adı bilinmeyen müşteri, 93.23 dolarlık (245 TL) hesap için 2000 dolar (5 bin 280 TL) bahşiş verdi.

Restoranda çalışan garsonun adisyonun fotoğrafını "Bu Anma Günü'nü hiçbir zaman unutmayacağım" notuyla kişisel sosyal medya hesabından paylaşması üzerine ülkede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.