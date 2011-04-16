-92 YAŞINDAKİ ADAMI DÖVÜP GASP ETTİLER İSTANBUL (A.A) - 16.04.2011 - Kağıthane'de 92 yaşındaki adamı dövüp ellerini bağladıktan sonra evindeki çelik kasayı açmaya çalıştıkları ve cep telefonunu çalarak kaçtıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Kağıthane Hürriyet Mahallesi Eğitim Sokak'ta oturan 92 yaşındaki Kadir Livaoğlu'nun evine 2 gün önce gelen 2 kişi, ''Bizim güvercinler balkona kaçtı, alabilir miyiz?'' diye kandırdıkları yaşlı adamın evine girdi. Daha sonra Livaoğlu'nu döverek ellerini bağlayan bu kişiler, çelik kasayı açamayınca cep telefonunu alarak kaçtı. Komşularının ''İmdat'' çağrılarını duyup kurtardığı Livaoğlu, daha sonra durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Livaoğlu'nun evinde 2 ay önce misafir ettiği İlhami A. (30) ile arkadaşı İbrahim A'yı (26) gözaltına aldı. Poliste haklarındaki iddiayı kabul ettikleri belirtilen bu kişiler, daha sonra adliyeye sevk edildi.