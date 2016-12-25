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BBC Türkçe

92 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı Karadeniz'e düştü

Aralarında Kızıl Ordu korosunun üyelerinin de bulunduğu 92 kişiyi taşıyan Rus askeri uçağı, Karadeniz'e düştü. Moskova'dan kalkıp Soçi'de yakıt alan uçak, Suriye'nin Lazkiye kentine gidiyordu.

25 Aralık 2016 14:10

Rusya Savunma Bakanlığı, 92 kişi taşıyan askeri bir uçağın Karadeniz'e düştüğünü açıkladı.

TSİ 05.20'de Rusya'nın Soçi kentinden kalkan uçak, 20 dakika sonra radardan kayboldu. Karadeniz'de uçağın enkazının parçaları bulunurken, en az bir cesede ulaşıldı.

Rus Savunma Bakanlığı, Tu-154 tipi uçakta askeri personelin yanı sıra ünlü Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri ve gazetecilerin de bulunduğunu bildirdi.

Uçak, Suriye'nin Lazkiye kentine gidiyordu. Lazkiye'de büyük bir Rus askeri üssü bulunuyor.

Moskova'dan kalkan uçağın yakıt almak için Soçi kentindeki Adler Havaalanı'na iniş yaptığı açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanlığı'na ait Tu-154 tipi uçağın parçaları, Soçi'nin yaklaşık 1,5 kilometre açığında Karadeniz'de 50-70 metre derinlikte tespit edildi" denildi.

Yerel kurtarma ekipleri Interfax ajansına, uçaktan sağ kurtulan kimseyi bulamadıklarını söyledi.

Rusya'nın basınında yer alan haberlere göre, uçağın yolculularının büyük bir kısmını koro üyeleri oluşturuyordu. Uçakta ayrıca dokuz gazeteci ve sekiz kişilik mürettebat da yer alıyordu.

Basında yer alan haberlerde, uçuş koşullarının oldukça elverişli olduğu bildirildi. Havacılıkta geçerli güvenlik düzenlemelerinin ihlalinin söz konusu olup olmadığının anlaşılması amacıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, uçaktaki heyetin Suriye'de bulunan Rus askerlerine yılbaşı konseri vermeye gittiklerini söyledi. Konserin, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında bulunan Rus Hmeimim hava üssünde olması planlanıyordu.

Rusya, iç savaşta Suriye ordusuna askeri destek veriyor.

Nisan 2010'da Rusya'nın batısındaki Smolenks kentinde Tu-154 tipi bir uçak düşmüş ve aralarında Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin de olduğu 96 yolcu yaşamını yitirmişti.

Sibirya Havayolları'na ait bir başka Tu-154 tipi uçak da Ekim 2001'de Karadeniz üzerinde vurularak düşürülmüştü. Uçakta bulunan 78 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'den Rusya'nın Novosibirsk kentine gitmekte olan uçağın yolcularının önemli bir kısmını İsrailliler oluşturuyordu.

Ukrayna ordusu ilk etapta olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıklamış ancak daha sonra yetkililer, uçağın bir tatbikat sırasında kazara vurulmuş olabileceğini söylemişti.

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