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92 KCK tutuklusu Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Diyarbakır 2 Ağır Ceza Mahkemesi’nin 92 KCK tutuklusunun tahliye talebinin reddine ilişkin kararı üzerine, dava avukatları Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

18 Mart 2014 16:11

KCK ana davasında tutuklu bulunan 92 kişinin avukatları, son yasal düzenlemeyi gerekçe göstererek Diyarbakır 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusuna sanıkların örgütün dağ kadrosuna katılma şüphesinin de aralarında bulunduğu gerekçelerle, tahliye taleplerini reddetmişti. Bunun üzerine 92 KCK tutuklusu adına avukatlar Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan başvuru dilekçesinde avukatlar, 92 kişinin 4 yıl 11 aydır tutuklu bulunduğu ve Diyarbakır 2. ACM’nin vermiş olduğu kararın müvekkillerini mağdur ettiğini ve bu mağduriyetin devam ettiğini belirterek, “Bu nedenlerle başvuru dilekçemizde de belirttiğimiz üzere başvurumuzun Mahkeme İç Tüzüğünün 73. maddesi gereğince özellikle tutukluluk süresi nedeni ile tedbir kararı vermesini, Sayın Mahkeme aksi kanaate ise yine iç tüzüğün 68. Maddesi gereğince başvurumuzun öncelikli olarak görüşülmesini talep etmekteyiz” dedi.

 

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