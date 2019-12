9/11'in zanlıları yargılanacak!

11 Eylül saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed'in Küba'daki Guantanamo üssünden alınıp ABD sınırları içinde yargılanmasına karar verildi.



Muhammed, daha önceki duruşmalarda idam edilmek istediğini söyledi.



Halid Şeyh Muhammed ile yine Guantanamo'da tutulan diğer dört zanlı New York'ta, yıkılan Dünya Ticaret Merkezi Kuleleri'nin enkazı yakınlarında bir mahkemede yargılanacak.



Sanıklar için ölüm cezası isteminde bulunulabilecek.



Diğer sanıklardan ikisinin Yemenli, birisinin Suudi ve birisinin de Pakistan doğumlu bir Kuveytli olduğu açıklandı.



Muhammed ile bir arada yargılanan bu kişiler de saldırıya yardımcı olmak ve finansman sağlamakla suçlanıyor.



Beş zanlının yargılanması için hukuki süreç aslında başta üste kurulan bir Amerikan askeri mahkemesi nezdinde başlatılmıştı.



Ancak Guantanamo üssünün kapatılması planları ışığında, yönetimin bu dosyalara kimin bakacağını 16 Kasım'a kadar kararlaştırması gerekiyordu.



ABD Başkanı Barack Obama, yargılamanın New York'ta yapılmasının, sanıkların en titiz şekilde yargılanmasını sağlayacağını belirtti.



Ancak 11 Eylül'de yaşamını yitirenlerin bazı yakınları ise zanlıların New York'a getirilmesini eleştirdi.



Üssün kapatılması için ilk adım



Bu zanlıların ABD sınırları içine nakli, Obama'nın Guantanamo Üssü'nün kapatılması hedefini gerçekleştirebilmesi için önemli bir adım.



Şu aşamada en önemli mesele ise haklarında yargılama için yeterli kanıt bulunmayan ama serbest bırakılmak için fazla tehlikeli görülen yaklaşık 70 kadar Guantanamo tutsağına ne yapılacağı.



Mahkemenin Muhammed'in önceki ifadelerini kabul edip etmeyeceği de belirsiz; çünkü bunların tartışmalı sorgu yöntemleri altında alınmış olması şüphesi var.



Saldırıların düzenlendiği yerin yakınında bir mahkemede yargılanacak sanıkların eylemlerini yüceltmeleri gibi bir olasılık siyasi olarak yönetimi zorda bırakabilir.



Pakistan'da 2003 Mart ayında yakalanan Halid Şeyh Muhammed'in El Kaide'nin üç numaralı adamı olduğuna inanılıyor.



Muhammed geçen yıl düzenlenen bir ön duruşmada hakkındaki tüm suçlamaları kabul etmek istediğini söylemişti.



Muhammed daha önce Guantanamo'daki duruşmalarından biri sırasında kendisine suçlu bulunursa idam cezası alacağı söylendiğinde, "Ben de bunu istiyorum. Uzun süredir şehit olmayı bekliyordum" demişti.



İşkence gördüğünü savunan Muhammed askeri mahkemeyi engizisyona benzetmişti.



Halid Şeyh Muhammed, 2006'da Guantanamo üssüne gönderilene dek CIA'nin gizli hapishanelerinden birinde tutulmuş, burada kendisine suda boğulma hissi yaratan ve "waterboarding" denilen suyla sorgu yöntemi dahil, çeşitli ağır sorgu teknikleri uygulandığı ortaya çıkmıştı.



Guantanamo'daki diğer tutsaklar arasındaki beş diğer zanlının ise askeri mahkemelerde yargılanacağı açıklandı.