91 akademisyenin soruşturmasında yetkisizlik kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ‘Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'nin yayınladığı bildiride imzaları bulunduğu gerekçesiyle savcılığın yargı alanı içindeki üniversitelerde görev yapan 91 akademisyen hakkında başlatılan soruşturmada yetkisizlik kararı verildi.

Sputnik’in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, 11 Ocak 2016 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen ‘terörle mücadele'ye ilişkin, üniversitelerde görev yapan akademisyenler tarafından hazırlanmış bildiri hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Anadolu Adalet Sarayı yargı sınırları dahilinde bulunan üniversitelerde görev yapan 91 akademisyenin imzaladığı bildiride, devlet, hükümet yetkilileri ile devletin askeri ve emniyet teşkilatını aşağılama niteliğinde anlatımlarda bulunulduğu belirtilen kararda, bu nedenle şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301. maddesinde yer alan ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak', 216. maddesinde yer alan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu ile Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7. maddesinde yer alan ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yetkisizlik kararında, emniyet müdürlüğü tarafından dosyaya gönderilen yazı ve ekinde bulunan rapor içeriğinde, bildirinin Taksim'de bulunan Gönen Otel'de basın toplantısı düzenlenerek açıklandığı belirtilerek, soruşturmaya konu eylemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yargı sınırları dahilinde olduğu aktarıldı.

Bu kapsamda, yetkisizlik verildiği belirtilen kararda, soruşturma dosyasının gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verildiği bildirildi.