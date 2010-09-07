900 bin BDP'li 'boykot' derse sonuç 'hayır' çıkar

T24 - Adil Gür 900.000 BDP seçmeninin referandumu boykot etmesinin 'hayır' sonucu doğuracağını söyledi.



Adil Gür pazartesi günü bir gazeteye verdiği röportajda referandumda evet ve hayırların çok atbaşı olduğunu, arada çok az bir fark olması nedeniyle de Kürt seçmenin BDP’nin boykot çağrısına hangi oranda uyacağının referandumun sonucunu belirleyebileceğini söyledi.



BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis Gazeteport'a verdiği röportajda, BDP seçmeninin hangi oranda boykot çağrısına uyacaklarını anlattı.





1.800.000 Kürt boykota katılır



“Bizim önce HADEP, sonra DEP, DTP ve şimdi de BDP olarak 1994’den beri 1.900.000 ila 2.100.000 arasında değişen sabit bir seçmen kitlemiz var. Referandumda boykot çağrımıza bu sabit seçmen kitlemizin çoğunluğunun uyacağından eminiz. Tahminimiz yaklaşık 1.800.000 seçmenimizin boykot çağrısına uyacağı yönünde.”



Gazeteport'un haberine göre; Şerafettin Halis’in bu sözleri üzerine A&G Araştırma Şirketi’nin sahibi ve Türkiye’nin en isabetli seçim sonucu tahmincisi olarak bilinen Adil Gür’ü aradık. Röportajında söylediği, “Kürt seçmenin boykotu referandum sonucunu belirler.” cümlesine atıfta bulunarak, “BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in iddia ettiği gibi, 1.800.000 Kürt seçmen referandumu boykot ederse sonuç hayır mı olur?” sorusunu yönelttik. Adil Gür şu cevabı verdi:

900.000 boykotçu hayır sonucuna yol açar



“Tabii. 1.800.000 BDP seçmeni boykot çağrısına uyarsa bu referandumun sonucunun hayır çıkmasına yol açar. Hatta 1.800.000 kişiye gerek yok. Bunun yarısı kadar bir boykotçu seçmenin, yani 900.000 kişinin boykot etmesi halinde de sonuç hayır olur.”







Adil Gür bir başka çarpıcı açıklama daha yaptı. O açıklama şöyle:

1987 referandumunun sonucunu 75.066 kişi belirlemişti



“12 Eylül’deki referandum o kadar başa baş ki, referandumun sonucunu çok az sayıda seçmen belirleyecek. Tıpkı 1987’de Özal zamanında yapılan, “Yasaklar kalksın mı, kalkmasın mı?” referandumu gibi. 1987’deki siyasilere yasakların kalkıp, kalkmaması konusundaki referandumun sonucunu 75.066 kişi belirlemişti. 1987 referandumunda 11.711.461 kişi “yasaklar kalksın”, 11.636.395 kişi ise, “yasaklar kalkmasın” dedi. Aradaki fark sadece 75.066 oydu. Yani, yüzde 50.2’ye karşı yüzde 49.8. Fark bu kadar azdı. 12 Eylül referandumu da benzer bir özellik taşıyor.”





