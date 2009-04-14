90 yıllık süreçte kış yağışları azalacak

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, "Önümüzdeki 2025-2100'e kadar olan dönemde, özellikle kış yağışlarında bir azalma bekliyoruz" dedi.



Çağlar, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile kurumlarının internet sitesine gösterilen ilgiyi değerlendirdi.



Genel Müdürlüğünün çağın modern olanaklarını kullanarak, çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çağlar, meteorolojinin herkesin ilgilendiği bir alan olduğunu söyledi. Çağlar, bir çiftçinin hasadını kaldırmasından yolculuğa çıkacak bir vatandaşa kadar, hava durumunun herkesi ilgilendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Uçaklar inerken, kalkarken veya uçuş yolunda hava ne olacak? Denizciler için keza öyle. Bunun yanında orman yangınları risk bölgeleri nerelerdir? Hava kirliliği ne olacak? gibi sorular hep meteorolojiyle ilgilidir. Biz bu alanlardaki çalışmalarımızın hepsini 'www.dmi.gov.tr'de yayınlıyoruz. Halk da buraya büyük bir ilgi gösteriyor. Günlük ziyaretçi sayısı 2 milyon 100 bine ulaşan internet sitemiz, sektörler içerisinde en fazla ziyaret edilen site konumunda. Sitemizde Ankara'dan Erzurum'a, Edirne'ye kadar tüm il ve ilçelerimizin anlık meteorolojik durumlarını yayınlıyoruz. Yani kısaca halkımız meteorolojik bilgilere artık bir tuş kadar yakındır."



Çağlar, internet sitelerinde ayrıca, iklim değişikliklerine ilişkin durumlarla, mevsimsel tahminleri, uydu ve radar verileri ile geçmişe yönelik sıcaklık, rüzgar ve yağış gibi meteorolojik değerleri de bildirdiklerini sözlerine ekledi.



Çağlar, son yüzyıl içerisinde yaklaşık 0,64 santigrat derecelik bir sıcaklık artışı yaşandığını belirterek, söz konusu artışın insan kaynaklı mı, yoksa tabiatın genel gidişatı içerisinde mi gerçekleştiği sorularının bilim adamlarınca araştırıldığını ifade etti.



Dünyada bir küresel ısınma gerçeğinin bulunduğuna dikkati çeken Çağlar, bu gerçekten kaçılamayacağını belirterek, "Bir Kyoto Protokolü var. Türkiye de buraya taraf oldu. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi imzalandı. Türkiye artık bu konuda yapılması gereken çalışmaların içerisine dahil oldu" diye konuştu.



Çağlar, ülkelerin artık bu değişikliği benimsemiş durumda olduğunu kaydederek, bu noktada enerji verimliliğinin büyük önem arz ettiğini söyledi.



Tasarruflu lamba kullanımından, bina yalıtımına, ağaçlandırmadan, su tasarrufuna kadar birçok alanda çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Çağlar, şöyle devam etti:



"Türkiye iklim değişikliğini kabul ediyor. Buna yönelik gerekli önlemleri de alıyor. Bu noktada enerjinin verimli kullanımı önemli. Ayrıca katı atıkların da standartlara uygun depolanması lazım. Çünkü çöplerde metan gazı çıkıyor ve iklim değişikliğine etki ediyor. Peki iklim değişikliği konusunda ileride Türkiye'deki durum ne olacak? Biz bu konuda projeksiyon çalışmalarımızı yapıyoruz. Modelleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bilim adamlarıyla birlikte hareket ediyoruz. Bu kapsamda baktığımızda, kış yağışlarında bir azalma olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki 2025-2100'e kadar olan dönemde özellikle kış yağışlarında bir azalma bekliyoruz."



Çağlar, yağışlarda bölgesel farklılıklar olduğuna dikkati çekerek, Doğu Karadeniz'de yağış artışları beklenirken, Akdeniz, Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde ise kış yağışlarında azalma beklendiğini ifade etti.



Bu noktada yapılacak çalışmalara da değinen Çağlar, suyu olan yerlerde suların biriktirilmesi ve su olan yerlerden olmayan yerlere transferler yapılması gerektiğini söyledi.



"İklim değişikliği konusunda iyi bir yapılanma ve su yönetimiyle önlemlerimizi alırsak çok fazla olumsuz etkilenmeyiz" diyen Çağlar, şunları kaydetti:



"Akdeniz kuşağı önümüzdeki dönem içerisinde iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgedir. Bunun unutulmaması gerek. Bundan en az etkilenmek için bilinçli hareket edilmesi şart. Gelecek nesillerin, iklim değişikliğinden en az olumsuz etkilenmesi için alınacak tedbirlerde ısrarlı olmalıyız."