90 yıl hapis cezası alan 5 kişinin katili serbest!

T24 - Bingöl’ün Solhan İlçesi'nde çıkan aşiret kavgasında 5 kişiyi öldürmek, 7 kişiyi yaralamak suçundan Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde 90 yıl 10 ay hapis cezası alan Mahmut Karadağ, yeni yıla özgür girdi. Dava dosyası Yargıtay'da olan Karadağ, cezası kesinleşmediği için yürürlüğe giren CMK’nin tutukluluk süresini kısaltan 102’nci maddesi gereğince tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen Karadağ’ın, Ankara’ya gittiği öğrenildi.

Solhan İlçesi'nde 12 Ekim 2005 tarihinde meydana gelen ve 5 kişinin ölümü 13 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan aşiret kavgasının duruşması güvenlik nedeniyle Gümüşhane’ye alınmıştı. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 1’i tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın 23 Aralık 2010’daki karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmut Karadağ; Yaşar Çavuşoğlu, Yusuf Bayır, Yemlihan Bayır, Ferhat Mollaoğulları ve Ebuzer Mollaoğulları’nı öldürmek, Niyazi Çavuşoğlu, Oktay Mollaoğulları, Mustafa Bolat, Baran Mollaoğulları, Yusuf Sevinç, Furkan Gelmez ve Selami Azat’ı yaralamak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından toplam 90 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan bazı sanıklara da çeşitli sürelerde hapis ve para cezaları verdi.



Avukatı aracılığıyla başvurdu

Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde kalan Mahmut Karadağ, avukatı Haydar Dereli aracılığı ile Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, 5 yıl 2 ay ve 18 gündür tutuklu olduğunu, hakkında verilen mahkumiyet kararının kesinleşmediğini ve Yargıtay aşamasında değerlendirileceğini, bu nedenle yürürlüğe giren ve tutukluluk sürelerini kısaltan CMK’nın 102'nci maddesi uyarınca tahliyesine ya da nakti kefaletle tahliyesine karar verilmesini istedi.



Savcı karşı çıktı

Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi, hakim Halil Yüksek başkanlığında dün toplanarak sanık Mahmut Karadağ’ın tahliye talebini değerlendirdi. Cumhuriyet Savcısı, 5 kişiyi öldürmek ve pek çok yan eylemden dolayı sanık için mahkumiyet hükmü kurulduğunu ve kovuşturmanın bittiğini belirterek talebin reddini istedi.

Ancak mahkeme heyeti, CMK’nın 102'nci maddesi uyarınca, kasten adam öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından Solhan Sulh Ceza Mahkemesi’nce 15 Ekim 2005’te tutuklanan ve söz konusu suçlardan dolayı toplam 90 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mahmut Karadağ’ın tahliyesine, başka suçtan tutuklu, yakalamalı ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına oybirliği ile karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye kararı verildiğinden sanığın adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkma yasağı getirdi.



Ankara'ya gitti

Kararın Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile Gümüşhane E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ulaşması sonrasında Karadağ tahliye edildi. Karadağ’ın, tahliyesinin ardından kentten ayrılarak Ankara’ya gittiği öğrenildi.



CMK’nın 102'nci maddesi

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) ‘tutuklulukta geçecek süre’ başlıklı 102'nci maddesi şöyle:

“Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok 1 yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek 6 ay daha uzatılabilir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 2 yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam 3 yılı geçemez. Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.”