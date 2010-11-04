-90 YAŞINDAKİ KADIN 20 SAAT SONRA BULUNDU BOLU (A.A) - 04.11.2010 - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, oğluyla mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 90 yaşındaki kadın 20 saat sonra jandarma ekiplerince bulundu. Mudurnu Hüsamettin Dere köyünde yaşayan 90 yaşındaki Hacer Özden, oğlu Bahri Özden ile dün saat 15.00 sıralarında Yallama mevkisi yakınlarındaki ormana mantar toplamaya gitti. Mantar toplarken yanından ayrılan ve kaybolan annesi Hacer Özden'i bir süre arayan Bahri Özden, bulamayınca köye giderek vatandaşlardan yardım istedi. Köylülerin de aramalarından sonuç alamaması ve karanlık çökmesi üzerine Özden, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Sabah saatlerinde olay yerine gelen sivil savunma ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri, kaybolmasının üzerinden 20 saat geçen Hacer Özden'i köyün 2 kilometre güneyinde bulunan ardıç ağaçlarının arasında mantar toplamak için yanında taşıdığı kovayla buldu. Soğuktan etkilendiği görülen Hacer Özden, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.