90 sivilin ölümünde suç muhbire yıkıldı!

Afganistan'da geçen ağustosta uluslararası koalisyona yanlış istihbarat vererek bir köyde 90 sivilin öldürülmesine yol açmakla suçlanan Afgan, ölüm cezasına çarptırıldı.



Herat vilayetinde yargılanan Muhammed Nadir isimli Afgan vatandaşı, bugün suçlu bulunarak idamla cezalandırıldı. Nadir ise verdiği bilginin doğru olduğunu savundu ve "Köyde Taliban militanları vardı" dedi. Nadir'in idam cezasını temyiz hakkı bulunuyor.



Amerikan komutasındaki koalisyon kuvvetleri, Herat'a 120 km mesafedeki Şindand bölgesindeki Azizabad köyünü 22 Ağustos 2008'de bombalamış, BM ve Afgan yetkililerine göre bombardımanda çoğu kadın ve çocuk 90 köylü hayatını kaybetmişti.



Amerikan ordusu ise önce 5-7 sivilin öldüğünü açıklamış, sonra yürüttüğü soruşturma sonucu bu sayıyı 33'e yükseltmiş, operasyonda 22 de Taliban militanının öldüğüne hükmetmişti.



Aynı soruşturmada, bombardımanın güvenilir istihbarata dayanılarak düzenlendiği belirtilmişti.



Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin sözcüsü Hümayün Hamidzade, geçen eylül ayında yaptığı açıklamada 90 sivilin ölümüyle sonuçlanan Amerikan saldırısının yanlış istihbarat üzerine düzenlediğini ve bu saldırıda tek bir Taliban üyesinin bile ölmediğini söylemişti.



Saldırının ABD-Afganistan ilişkilerini zora soktuğunu, ancak tarafların ittifaka bağlı kaldığını ifade eden Hamidzade, "Tek bir Taliban üyesi bile öldürülmedi. Tam bir felaket. Olayın inkarı, vahameti artırıyor" diye konuşmuştu



Afgan polisinin, ABD ordusuna yanlış istihbarat sağlayan ve böylece saldırıya zemin hazırlayan 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtilmişti.