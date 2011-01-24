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90 RADON ÖLÇER CİHAZ YERLEŞTİRİLDİ IĞDIR (A.A)

24 Ocak 2011 20:00

-90 RADON ÖLÇER CİHAZ YERLEŞTİRİLDİ IĞDIR (A.A) - 24.01.2011 - Iğdır Valiliği, kente yerleştirilen radon gazı ölçmeye yarayan cihazlarla ilgili olarak, bu projenin  ''Ülkemizin radon risk haritasının çıkarılmasına esas olmak üzere, daha önce böyle bir çalışma yapılmamış olan Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır illerinde bazı kamu binalarında ve evlerde mevsimsel radon  konsantrasyonu ölçümleri'' yapmak amacıyla kurulduğunu açıkladı. Konuyla ilgili Iğdır Valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: ''Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Neslihan Ekinci, 26 Mayıs 2010 tarihli dilekçesinde ERRİCCA projesi çerçevesinde ülkemizin radon risk haritasının çıkarılmasına esas olmak üzere, daha önce böyle bir çalışma yapılmamış olan Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır illerinde bazı kamu binalarında ve evlerde mevsimsel radon konsantrasyonu ölçümleri yapılması talebinde bulunmuş olup, bu talep de Atatürk Üniversitesinin 4 Haziran 2010 tarih ve 9643 sayılı yazısı ile Valiliğimize bildirilmiştir. Söz konusu talep için Valiliğimizce gerekli izinler verilmiş olup, üniversite görevlileri de 19-20 Ocak 2011 tarihleri arasında çalışma ile ilgili olarak ilimizin muhtelif yerlerine 90 adet ölçüm cihazı yerleştirmiş bulunmaktadır.''

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